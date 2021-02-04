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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 13:27

غوتيريش يتعهد بحشد الضغط الدولي لإنهاء الانقلاب في ميانمار

غوتيريش يتعهد بحشد الضغط الدولي لإنهاء الانقلاب في ميانمار
واعتقل جيش ميانمار زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي وآخرين ،يوم الاثنين الفائت، ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة إلى قائد الجيش مين أونغ هلاينغ كما فرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وقال غوتيريش خلال مقابلة صحفية “سنفعل كل ما في وسعنا لحشد جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ما يلزم من ضغط على ميانمار لضمان فشل هذا الانقلاب”.

وأضاف “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق بعد الانتخابات التي أعتقد أنها سارت على نحو طبيعي وبعد فترة انتقالية كبيرة”.

وأدى استيلاء الجيش على السلطة إلى إنهاء فترة طال أمدها لانتقال ميانمار إلى الديمقراطية، وأدانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الانقلاب.

ويتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشأن إصدار بيان. ونددت المسودة الأولية التي طرحتها بريطانيا بالانقلاب ودعت الجيش إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والإفراج فورا عن المعتقلين.

لكن مثل هذه البيانات تتطلب الموافقة عليها بالإجماع وقال دبلوماسيون إن اللغة التي كتبت بها المسودة ستحتاج على الأرجح إلى التخفيف من حدتها لكسب دعم الصين وروسيا اللتين دأبتا على توفير الحماية لميانمار في مجلس الأمن.

وأظهرت وثيقة لشرطة ميانمار يوم الأربعاء أن الشرطة وجهت اتهامات لأونغ سان سو تشي باستيراد معدات اتصالات على نحو مخالف للقانون.

وأفادت وثيقة للشرطة كشف النقاب عنها يوم الأربعاء بتوجيه اتهامات إلى سو تشي لاستيرادها أجهزة اتصالات بالمخالفة للقانون.

وقال غوتيريش “إذا كان بوسعنا اتهام أونغ سان سو تشي بشيء فهو أنها كانت قريبة أكثر مما ينبغي من الجيش وأنها حمت كثيرا الجيش لا سيما فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه الجيش على الروهينغا والذي خلف مشاهد مأساوية”.

وقال غوتيريش إنه يجب الإفراج عن جميع الأشخاص الذين اعتقلهم الجيش وإعادة النظام الدستوري.

وأضاف “آمل أن يدرك الجيش في ميانمار أن هذه ليست الوسيلة لحكم البلاد وأن هذا ليس السبيل للمضي قدما”.
مصدر : وكالات
رقم : 914296
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