الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 شباط 2021 ساعة 14:07

طالبان تتوعد واشنطن باستمرار القتال بحال عدم سحب قواتها

طالبان تتوعد واشنطن باستمرار القتال بحال عدم سحب قواتها
وأوصت "مجموعة دراسة أفغانستان" ،وبتكليف من الكونغرس الأميركي، بإرجاء الانسحاب من أفغانستان بحلول أيار/مايو، معتبرة بأن ذلك سيعني انتصار حركة طالبان.

وأكدت "مجموعة دراسة أفغانستان" ،التي يشارك في رئاستها الجنرال الأميركي السابق جوزيف دانفورد، أن الهدف لا يجب أن يتلخص في السعي لإنهاء أطول الحروب الأميركية بل تأمين المصالح الأميركية الأساسية والإظهار للأعداء بأنهم لا يستطيعون الانتصار.

ورجح تقرير المجموعة أن يؤدي سحب القوات الأميركية بشكل غير مسؤول إلى حرب أهلية جديدة في أفغانستان، ويقود إلى إعادة تشكل جماعات إرهابية مناهضة للولايات المتحدة يمكن أن تهدد واشنطن، ومنحها النصر على أقوى دولة في العالم.

فالمجموعة المؤلفة من 15 عضوا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، ويرأسها إضافة إلى دانفورد السيناتورة الجمهورية السابقة كيلي أيوتي والمسؤولة السابقة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نانسي ليندبورغ، شددت في رسالة لها على ضرورة تشجيع الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق سلام بين طالبان وحكومة كابول إثر تعهد واشنطن بالانسحاب من البلاد رافضة أن تمنح أميركا ببساطة نصرا لطالبان.

المجموعة التي كلفها الكونغرس بإجراء الدراسة عام 2019 أكدت أن القوات الأميركية تواجه مخاطر أقل ويمكن أن تحافظ على وجودها في أفغانستان معتبرة أن معايير الاتفاق لانسحاب الولايات المتحدة سيكون من الصعب، وربما من المستحيل أن تتحقق بحلول أيار/مايو المقبل.

وأكد وزير الخارجية آنتوني بلينكن بأن الإدارة الجديدة ستراجع الاتفاق الذي وقعه ترامب مع طالبان بما في ذلك ملحقاته التي لم تكشف للعموم.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قد نفى اتخاذ أي قرار بشأن حجم القوات الأميركية في أفغانستان، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، الذي تفاوضت بشأنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي المقابل توعدت حركة طالبان بالاستمرار في القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان بحال عدم انسحابها من أفغانستان بحلول منتصف العام الحالي.

وأكد عضو الوفد المفاوض محمد سهيل شاهين، التزام الحركة بالاتفاق الموقع مع واشنطن في حال انسحبت من أفغانستان.
مصدر : وكالات
رقم : 914307
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
3 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
3 شباط 2021
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المراسلة معصومة فروزان
2 شباط 2021
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
2 شباط 2021
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
2 شباط 2021
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
2 شباط 2021
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
2 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة