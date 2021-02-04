طالبان تتوعد واشنطن باستمرار القتال بحال عدم سحب قواتها

وأوصت "مجموعة دراسة أفغانستان" ،وبتكليف من الكونغرس الأميركي، بإرجاء الانسحاب من أفغانستان بحلول أيار/مايو، معتبرة بأن ذلك سيعني انتصار حركة طالبان.



وأكدت "مجموعة دراسة أفغانستان" ،التي يشارك في رئاستها الجنرال الأميركي السابق جوزيف دانفورد، أن الهدف لا يجب أن يتلخص في السعي لإنهاء أطول الحروب الأميركية بل تأمين المصالح الأميركية الأساسية والإظهار للأعداء بأنهم لا يستطيعون الانتصار.



ورجح تقرير المجموعة أن يؤدي سحب القوات الأميركية بشكل غير مسؤول إلى حرب أهلية جديدة في أفغانستان، ويقود إلى إعادة تشكل جماعات إرهابية مناهضة للولايات المتحدة يمكن أن تهدد واشنطن، ومنحها النصر على أقوى دولة في العالم.



فالمجموعة المؤلفة من 15 عضوا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، ويرأسها إضافة إلى دانفورد السيناتورة الجمهورية السابقة كيلي أيوتي والمسؤولة السابقة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نانسي ليندبورغ، شددت في رسالة لها على ضرورة تشجيع الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق سلام بين طالبان وحكومة كابول إثر تعهد واشنطن بالانسحاب من البلاد رافضة أن تمنح أميركا ببساطة نصرا لطالبان.



المجموعة التي كلفها الكونغرس بإجراء الدراسة عام 2019 أكدت أن القوات الأميركية تواجه مخاطر أقل ويمكن أن تحافظ على وجودها في أفغانستان معتبرة أن معايير الاتفاق لانسحاب الولايات المتحدة سيكون من الصعب، وربما من المستحيل أن تتحقق بحلول أيار/مايو المقبل.



وأكد وزير الخارجية آنتوني بلينكن بأن الإدارة الجديدة ستراجع الاتفاق الذي وقعه ترامب مع طالبان بما في ذلك ملحقاته التي لم تكشف للعموم.



لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قد نفى اتخاذ أي قرار بشأن حجم القوات الأميركية في أفغانستان، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، الذي تفاوضت بشأنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



وفي المقابل توعدت حركة طالبان بالاستمرار في القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان بحال عدم انسحابها من أفغانستان بحلول منتصف العام الحالي.



وأكد عضو الوفد المفاوض محمد سهيل شاهين، التزام الحركة بالاتفاق الموقع مع واشنطن في حال انسحبت من أفغانستان.