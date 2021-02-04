في ظل التطبيع.. نتنياهو يؤجل زيارته إلى الامارات والبحرين

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له: "رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية. إنه يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا" حسب تعبيره.



​وكان عوفير غندلمان ،المتحدث الرسمي باسم رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قال مساء الثلاثاء الماضي، إن الأخير سيزور الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل.



ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد الماضي، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين، منتصف شهر شباط المقبل، موضحة أنه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يوما في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، يلتقي خلاله بكبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي، وينهي رحلته في العاصمة البحرينية، المنامة.



وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع الكيان الصهيوني، بوساطة أمريكية، خلال حفل في البيت الأبيض، في 15 أيلول الماضي، تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.