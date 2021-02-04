الصين تتبرع بـ 50 ألف جرعة من لقاحها إلى العراق

وذكرت السفارة الصينية لدى العراق في بيان انه "من أجل التعبير عن مشاعرها الودية تجاه العراق حكومة وشعبا ومساعدة العراق في التغلب على جائحة كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن ، قررت الحكومة الصينية التبرع بـ 50000 جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 للعراق الصديق".



وتابع البيان: "في الوقت الحالي، يحافظ الجانب الصيني مع الجانب العراقي على التواصل الوثيق بشأن نقل اللقاحات وتسليمها".



واشار الى انه "في عام 2020، لمواجهة تحدي الجائحة كوفيد-19 ، ساعد الشعبان الصيني والعراقي بعضهما البعض، وبذلا قصارى الجهود للتغلب على الصعوبات معا، ومارسا مفهوم مجتمع تتوفر فيه الصحة للجميع بإجراءات عملية".



واضاف البيان: "لن ننسى أبدا أنه بعد تفشي الجائحة في الصين، أعرب العراق حكومة وشعبا عن تعازيها ودعمها للصين بشتى الطرق"، لافتا الى انه "بعد تفشي الجائحة في العراق، شعرت الصين بنفس الشعور".



واردف بيان السفارة: "ففي أوائل شهر مارس عام2020، أرسل الجانب الصيني فريقا من خبراء مكافحة الوباء إلى العراق للمساعدة على تحسين الخطة الوطنية العراقية للوقاية من الوباء ومكافحته، وتبادل الخبرات والأفكار في مجال الوقاية من الوباء مع طاقم طبي العراق، كما ساعدت الصين على بناء مختبر الفحص (.P.C.R) وغرفة الفحص بالأشعة المقطعية".



وبين أن "الصين تقدمت بحوالي خمسين ألفا كواشف اختبار الحمض النووي ومليون وأربعمائة ألاف كمامة والملابس الواقية وغيرها من مواد الوقاية من الأوبئة كمساعدات إنسانية بدون مقابل، كما تبرعت الشركات الصينية في العراق كميات كبيرة من المستلزمات الطبية للمؤسسات الدينية والمجتمعات السكنية في العراق عبر قنوات مختلفة".



واستدرك: "قبل أيام قليلة، سلمت الحكومة الصينية 56 سيارة إسعاف و 200 مولد كهربائي وغيرها من مواد مساعدة إنسانية إلى وزارة الداخلية العراقية".





ومضى: "تأمل الصين مخلصة من خلال المساعدات المحدودة المذكورة أعلاه أن يتمكن الشعب العراقي من التغلب على صعوبات الجائحة كوفيد-19 في وقت مبكر، وبدء مرحلة جديدة في عملية إعادة إعمار العراق".



واختتم "في الوقت نفسه ، يأمل الجانب الصيني في تقديم مساهمات جديدة لتعزيز الصداقة التقليدية بين الصين والعراق وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما".