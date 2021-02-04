إيران.. 7040 اصابة و 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وقالت لاري في تصريحها الصحفي اليومي اليوم الخميس: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7040 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 445 الفا و 326 شخصا من ضمنهم 3825 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.



واضافت سادات لاري: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 235 الفا و 581 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 67 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 58 الفا و 256 شخصا.



واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية انه تم لحد الان اجراء 9 ملايين و 504 الاف و 930 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان هنالك الان 18 مدينة في الحالة البرتقالية وكلها في محافظتي مازندران وكيلان شمال ايران، و 124 مدينة في الحالة الصفراء و 306 مدن في الحالة الزرقاء في البلاد.