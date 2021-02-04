الاعداء فشلوا في محاولاتهم الرامية الى اجهاض الاقتصاد الايراني

واضاف نوبخت في تصريحه اليوم الخميس باجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة كردستان (غرب) : ان الدول التي كانت تشكل قطب الراس مالية الغربية والشرقية حاولت كثيرا للحؤول دون انتصار الثورة الاسلامية في ايران.



وتابع، ان الاعداء نفذوا العديد من الاغتيالات واثاروا الصراعات الداخلية والخارجية ضد ايران؛ مبينا ان الاستكبار العالمي فشل في بلوغ مآربه عبر الحرب العسكرية، وعليه فقد لجأ الى سياسة الحصار الاقتصادي ضد البلاد.



وقال نائب رئيس الجمهورية : ان الاعداء حاولوا طوال 42 عاما منذ انتصار الثورة الاسلامية لغاية اليوم ان يدمروا الحركة الاقتصادية في ايران لكن محاولاتهم باءت بالفشل؛ مؤكدا ان الحكومة تبذل قصارى الجهود للتقليل من شدة الظغوط والابقاء على حركة الاعمار والتنمية وحل المشاكل المعيشية للشعب.