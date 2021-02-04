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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 15:51

الصحة الايرانية: 7040 اصابة و 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الايرانية: 7040 اصابة و 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
وقالت لاري في تصريحها الصحفي اليومي اليوم الخميس: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7040 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 445 الفا و 326 شخصا من ضمنهم 3825 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 235 الفا و 581 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 67 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 58 الفا و 256 شخصا.

واوضحت انه تم لحد الان اجراء 9 ملايين و 504 الاف و 930 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان هنالك الان 18 مدينة في الحالة البرتقالية وكلها في محافظتي مازندران وكيلان شمال ايران، و 124 مدينة في الحالة الصفراء و 306 مدن في الحالة الزرقاء في البلاد.
رقم : 914323
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