مناطق في السعودية تتعرض الأمطار والسيول

ونشرت صحيفة "سبق"، اليوم الخميس، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لقطات جوية لمشاهد مدهشة صنعتها الأمطار والسيول في تلك المنطقة.



وقالت الصحيفة السعودية إن "محافظة ضباء شهدت، مساء وفجر اليوم، أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة"، مضيفة: "أظهر فيديو وصور جوية معانقة السيول التي جاءت بسبب غزارة الأمطار لمياه بحر كورنيش ضباء".



ولفتت الصحيفة إلى أن "المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية".



وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الأمطار تمتد إلى مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة).