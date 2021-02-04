هل سيتم تقسيم اليمن ودفعه إلى التطبيع مع العدو الصهيوني؟

ويشدد المحللون على أنه لا يمكن للشعب الجنوبي واليمني ككل الوصول إلى الهدنة مع الكيان الغاضب بعد كل التضحيات التي قدمها، ويصف هؤلاء الإمارات بأنها أصبحت كشركة علاقات عامة للترويج لصفقات التطبيع مع الكيان الغاصب.



ولفتوا إلى أن السعودية يبدو أنها أصبحت في ضائقة وتريد أن تخرج من الأزمات المتلاحقة التي لحقت بها أكثر مما لحق بالمشروع الإماراتي، ويقولون إن السعودية اليوم في حالة إرباك، تريد أن تحقق شيئا ولكن الخسائر والهدر المالي الذي استنزفت فيه بهذا العدوان كبير جدا في الوقت الذي لم تتعرض الإمارات إلى هكذا انتكاسات.



كما يصف الخبراء أن كلام الزبيدي حول التطبيع بأنه رسالة للإمارات بأنه سيكون معها وإسرائيل إذا مكنوه من الانفصال، ويحذرون من أن السعودية والإمارات هم تحالف غدر حيث يتابعون أجندتهم في اليمن إذ تنوي الإمارات السيطرة على البحر الأحمر فيما أجندة السعودية هي التأكد من بقاء اليمن ضعيفا مشتتا.



ويشددون على أن ثورة فبراير التي خرج بها الشعب اليمني من أجل التغيير والعيش بحرية وكرامة والتحسن في المعيشة الاقتصادية استغلها الإماراتيون والسعوديون وتآمروا على الشعب اليمني، وادعوا أنهم جاؤوا لإعادة الشرعية.. لكن في الحقيية ما كان مبطنا في سياستهم أنهم مشاركين بسياسة الفوضى الخلاقة التي تمكن الکیان الإسرائيلي من المنطقة.



وفي هذا الصدد علق مسئولان بحكومة صنعاء على تلويح المجلس الانتقالي الجنوبي بتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وجاء ذلك في تصريحات لكل من محافظ لحج، أحمد جريب، المعين من قبل حكومة صنعاء، ومحافظ شبوة أحمد الحسن الأمير.



وشدد محافظ لحج جنوبي البلاد، على تمسك أبناء المحافظات الجنوبية بالقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية.



وأضاف جريب: "الأصوات النشاز المتواطئة مع موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل أدوات صنعها المحتل الإماراتي لا تمثل أبناء الجنوب".



واكد أن تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي "لا تمثل أبناء المحافظات الجنوبية وإنما تعبر عن مدى السقوط الأخلاقي والقيمي لتلك الأدوات التي لا تمثل إلا نفسها".



وأمس الأول (الثلاثاء)، قال عيدروس الزبيدي في حديث متلفز إن "لدى مجلسه نية التطبيع الكامل مع إسرائيل في حال استعادة دولة جنوب اليمن" حسب تعبيره .



من جانبه، قال محافظ شبوة اليمنية في حكومة الانقاذ الوطني أحمد الحسن الأمير، إن تصريحات الزبيدي "تتناقض كليا مع موقف أبناء المحافظات الجنوبية المناهض للتطبيع والتمسك بعدالة القضية الفلسطينية".



واعتبر الأمير هرولة الزبيدي للتطبيع خيانة للقضية والشعب الفلسطيني.



وكانت تصريحات الزبيدي قد أثارت ضجة داخل اليمن، ورفضتها غالبية القوى اليمنية.



كما أكد محافظ شبوة أن تصريحات رئيس ما يسمي المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الموالي للإمارات، عن استعداده للتطبيع مع الكيان الصهيوني، أسقطت آخر أقنعة الانتقالي الذي تحركه أبو ظبي.



وأوضح المحافظ الأمير أن ما يسمى المجلس الانتقالي عبارة عن دمية فاقدة للقرار السياسي ولا يمثل أبناء المحافظات الجنوبية الأحرار الرافضين للوصاية والارتماء في أحضان الكيان الإسرائيلي.



وأشار إلى تماهي الزبيدي وبن بريك ومن دار في فلكهم مع الأنظمة العملية المهرولة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي وهو ما يتناقض كليا مع موقف أبناء المحافظات الجنوبية المناهض للتطبيع والتمسك بعدالة القضية الفلسطينية.



واكد ان هرولة الزبيدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خيانة للقضية والشعب الفلسطيني، مبينا أن الانتقالي يسعى لإرضاء قوى العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات.



ودعا محافظ شبوة أحرار المحافظات الجنوبية إلى رفض استفزازات عملاء الإمارات وإفشال مخططاتهم التي تعكس سقوط تلك القيادات المصطنعة من قبل المحتل الإماراتي المتصهين.