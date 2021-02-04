روسيا تعتبر تصريحات دول الناتو حول نافالني تدخلاً بشؤونها الداخلية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لقد لفتت انتباهنا تصريحات ما يسمى بالمجموعة الغربية، بالطبع، أخذت الولايات المتحدة الأمريكية الدور القيادي، وتدير هذه الجوقة بأكملها. ولكن، بشكل عام، تم الإدلاء بالعديد من التصريحات، التي هي من جدول أعمالنا الداخلية، نحن نتحدث حول رؤساء الدول ووزراء خارجية دول الناتو، والاتحاد الأوروبي، حول الوضع الاجتماعي والسياسي في بلادنا".



وأضافت أن "هذه التصريحات هي حملة إعلامية منسقة، هدفها محاولة احتواء روسيا، والتدخل في شؤونها الداخلية".



يذكر أن روسيا تشهد احتجاجات واسعة منذ السبت، على خلفية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني فور عودته إلى البلاد.