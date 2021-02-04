وفد من حماس يبحث ملف الانتخابات الفلسطينية في روسيا

وأوضح بيان صادر عن الحركة أن الوفد الذي يترأسه عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق سيبحث في موسكو "سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والاستعدادات للانتخابات الفلسطينية العامة".



وحسب البيان، عقد وفد الحركة لقاءً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف.



ووضع وفد حماس بوجدانوف في صورة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وبشكل أساسي إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير المقررة بعد أشهر.



ونقل البيان عن بوجدانوف تأكيده على "الموقف الروسي الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى حرص بلاده على استعادة الوحدة الفلسطينية، وأن موسكو مستعدة دومًا لتقديم كل ما يلزم لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني".



وتستضيف روسيا بشكل دوري في الأعوام الأخيرة وفود فصائل فلسطينية كان آخرها من حركة الجهاد الإسلامي وقبله وفد من حركة "فتح" التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.