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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 21:09

تخت روانجي: أميركا لا تزال تنتهك القرار الأممي 2231

تخت روانجي: أميركا لا تزال تنتهك القرار الأممي 2231
وفي تغريدة له على تويتر، بشأن اعلان محكمة لاهاي عن صلاحيتها للنظر في شكوى ايران ضد اميركا لانتهاك معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين في عام 1955، كتب مجيد تخت روانجي: ان الادارة الاميركية الجديدة تتظاهر بدعم التعددية، ولكنها تعلن عن خيبة املها تجاه رفض طعونها في محكمة العدل الدولية بعدم صلاحية المحكمة بالنظر في ملف الحظر ضد ايران.

واضاف تخت روانجي في تغريدته: ان اميركا مازالت تنتهك القرار 2231 من خلال فرض الحظر غير القانوني ضد ايران.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد اعلنت يوم الاربعاء، رفضها طعون أميركا برفض صلاحية المحكمة للنظر في شكوى طهران ضد واشنطن لانتهاكها معاهدة الصداقة الموقعة بين الجانبين في 1955، وفرضها الحظر غير القانوني على ايران. وهو الامر الذي اعتبرته الجمهورية الاسلامية الايرانية نصرا جديدا لها، حيث سيدخل الملف المرحلة النهائية من البت القضائي.
رقم : 914366
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