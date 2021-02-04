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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 21:11

دول مجلس التعاون تعود إلى إجراءات الإغلاق مع ازدياد الإصابات بكورونا

دول مجلس التعاون تعود إلى إجراءات الإغلاق مع ازدياد الإصابات بكورونا
وأعلنت السعودية تعليق الأنشطة الترفيهية والخدمية لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد. ومنعت مؤقتاً دخول الوافدين من 20 دولة .

وفي الإمارات المجاورة، لجأت إمارة دبي إلى تشديد الإجراءات ومن بينها تعليق العمليات الجراحية غيرِ الضرورية في المستشفيات.

كما منعت الكويت غير الكويتيين من دخول البلاد لمدة أسبوعين.

وبينما تدرس سلطنة عمان إمكانية إغلاق المطارات، أمرت السلطات القطرية بعدم إقامة الحفلات في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وإغلاق ساحات الألعاب.

ومنذ ظهور الوباء، سجلت الدول الست أكثرَ من مليون إصابة ونحو عشرة آلاف وفاة.
مصدر : وكالات
رقم : 914367
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