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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 21:14

مصفاة الوحدة 14 لحقل بارس الجنوبي تكتمل في العام القادم

مصفاة الوحدة 14 لحقل بارس الجنوبي تكتمل في العام القادم
وقال فتاح في تصريح له اليوم الخميس خلال زيارته التفقدية للاعمال التنفيذية للمصفاة قيد الانشاء جنب البلاد: ان هذه المصفاة ستكتمل في العام (الهجري الشمسي الذي تعتمده ايران) القادم (يبدا في 21 اذار/مارس 2021).

واضاف: انه ومع اكتمال هذه المصفاة سيزداد الانتاج اليومي للغاز في البلاد 50 مليون متر مكعب.

واشار الى ان الفرنسيين انجزوا المرحلة الاولى من مشروع حقل "بارس الجنوبي" المشترک مع قطر، فيما يجري تنفيذ المرحلة 14 التي تعد المرحلة الاخيرة من المشروع على يد الخبراء الايرانيين واضاف: ان هذا الامر يشير الى تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث نشهد الان تنفيذ جميع اقسام المرحلة 14 سواء التصاميم او توفير المعدات او الاجراءات التنفيذية من قبل خبراء البلاد.

واكد بان التكنولوجيا المستخدمة في تنفيذ المرحلة 14 من قبل خبراء البلاد هي اعلى مستوى بكثير من التكنولوجيا التي استخدمها الفرنسيون في انجاز المرحلة الاولى من المشروع.
رقم : 914368
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