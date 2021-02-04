شاهد.. اصابة منزل بالسويداء بصاروخ خلال العدوان الإسرائيلي

وبحسب موقع "شام تايمز"، فقد ذكرت مواقع إخبارية من المنطقة، بينها صفحات يديرها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، أن صاروخا سقط على منزل في قرية عمرة، ما أدى لحدوث أضرار جسيمة في المنزل، دون حدوث أي إصابات بشرية، إذ كان المنزل خاليا من السكان.ولم تشر المواقع أو الصفحات الإخبارية إلى عائدية الصاروخ.وكان مصدر عسكري سوري أعلن مساء أمس الاربعاء أن “العدو الإسرائيلي نفذ في تمام الساعة 10:42 مساء الأربعاء، عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض، وأرض ــ أرض مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية”.