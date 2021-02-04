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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 22:32

بايدن ينوي ترشيح ليندركينغ لمنصب مبعوثه إلى اليمن

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قوله إن بايدن سيعلن عن تعيين ليندركينغ لهذا المنصب اليوم الخميس، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها محاولة جديدة وصعبة لإنهاء العدوان على اليمن.

وأكدت وكالة "رويترز" وموقع The National صحة هذا الخبر.

وذكرت مصادر "وول ستريت جورنال" أن المهمة الأولوية للمبعوث الجديد ستكمن في "تشجيع أطراف النزاع على اتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار".

ويعد ليندركينغ شخصية معروفة في المنطقة، وكان يشرف حتى الآونة الأخيرة على شؤون الخليج الفارسي واليمن في قسم الشرق الأدنى داخل وزارة الخارجية، وقبل ذلك كان ثاني أكبر مسؤول في سفارة واشنطن بالسعودية وعمل قبل ذلك في العراق والكويت.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في وقت لاحق اليوم إنهاء دعم امريكا للعدوان على اليمن.

ويستمر تحالف العدوان بقيادة السعودية الحرب والحصار على الشعب اليمني منذ عام 2015.
مصدر : وكالات
رقم : 914381
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