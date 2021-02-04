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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 22:34

الاحتلال يهدم منزلا لمواطن فلسطيني بالضفة الغربية

الاحتلال يهدم منزلا لمواطن فلسطيني بالضفة الغربية
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، ترافقها جرافتان، اقتحمت منطقة بيرين، جنوبي مدينة الخليل وهدمت منزل الفلسطيني جمال صرصور.

في سياق متصل، أخذت قوات الأربعاء، قياسات منزل الأسير محمد مروح كبها من قرية طورة جنوب غرب جنين، بعد قرار محكمة الاحتلال العليا بهدمه.

وذكرت عائلة شقيق الأسير لوكالة "وفا" الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وقامت بتصوير المنزل تمهيدا لهدمه.

في سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال تدريبات واسعة بالذخيرة الحية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، الأمر الذي روّع أهالي المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس، تحت ذريعة البناء دون ترخيص، لكن الخطوة يعزوها الفلسطينييون إلى نوايا تبيتها قوات الاحتلال للتوسع الاستيطاني ومحاصرة الفلسطينيين في مناطق محددة.
مصدر : وكالات
رقم : 914382
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