مسلحو 'قسد' يختطفون عددا من المدنيين في ريف الحسكة

وافادت (سانا) نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المحلية"، بأن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” حاصرت قرية عدلة التابعة لمنطقة الشدادي بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وداهمت منزلا في القرية واختطفت مدنيا واقتادته إلى القاعدة الأمريكية غير الشرعية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.



وذكرت المصادر أن ميليشيا “قسد” وبمساندة طيران الاحتلال الأمريكي المروحي والمسير شنت حملة مداهمات طالت عددا من المنازل في قريتي تل الشاير وابو حامضة جنوب شرق الشدادي وعدد من القرى الواقعة على الحدود مع العراق وقامت باختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وشملت مداهمات ميليشيا “قسد” خلال الأيام الماضية مناطق عدة بريف مدينة الحسكة حيث أقدمت على اختطاف عدد من المدنيين في مدينة الشدادى وقرية خويبيرة.