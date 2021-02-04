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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 22:48

أول اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الامريكي

أول اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الامريكي
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف أجرى اليوم الخميس محادثات هاتفية مع بلينكن، حيث هنأه بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية الأمريكي، معربا عن استعداده لحوار بناء حول دائرة واسعة من القضايا.

وأضاف البيان أن لافروف وبلينكن "رحبا، استمرارا للاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية حتى العام 2026، الأمر الذي سيسهم في تحسين الأوضاع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي".

وتطرق الطرفان إلى قضية ضمان الشفافية في مجال السيطرة على الأسلحة علما بانسحاب اميركا من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وكذلك في سياق آفاق مستقبل اتفاقية السموات المفتوحة.

وفي سياق القضايا الدولية، ناقشا لافروف وبلينكن، حسب الخارجية الروسية، الإسهام في التسوية السليمة في كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى الأوضاع في أوكرانيا.

وذكر لافروف خلال المكالمة بالمقترحات التي تقدمت بها روسيا سابقا لإقرار بيانات روسية أمريكية مشتركة حول ضرورة منع نشوب حرب نووية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وبصدد قضية المعارض الروسي المعتقل، ألكسي نافالني، التي تطرق إليها بلينكن، أكد لافروف بوضوح ضرورة احترام قوانين روسيا ونظامها القضائي.

ولفت لافروف انتباه بلينكن إلى قضايا اضطهاد أشخاص مشاركين في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في اميركا، داعيا إلى ضمان الشفافية في العمليات القضائية ذات الصلة.
رقم : 914386
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