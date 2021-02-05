اخلاء مواد شديدة الخطورة من ميناء عراقي

وقالت الهيئة في بيان يوم الخميس، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ والتي تشكل تهديدا على سلامة المنشأت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع، قام منفذ ميناء أم قصر الشمالي عن اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات".



وأضاف البيان حسب موقع ان ار تي، انه تم "إخلاء (39) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط /شركة نفط البصرة بعد استكمال إجراءاتها الأصولية كافة من قبل مديرية كمرك محطة بوابة البصرة".