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الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 08:53

داخلية غزة تؤكد التواصل مع القاهرة لفتح معبر رفح بشكل مستمر

داخلية غزة تؤكد التواصل مع القاهرة لفتح معبر رفح بشكل مستمر
جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم الوزارة، إياد البزم، نشرها موقعها الإلكتروني.

والاثنين الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، أمام حركة المسافرين في الاتجاهين لمدة 4 أيام.

وقال البزم: "نحن على تواصل مستمر مع السلطات المصرية من أجل إيجاد صيغة لإعادة فتح معبر رفح بشكل مستمر ودائم؛ لتلبية الحاجات الإنسانية للمواطنين في غزة".

وأضاف أن "المعبر هو البوابة الوحيدة لشعبنا على العالم الخارجي، واستمرار فتحه يساهم في تخفيف الوضع الإنساني، وإغلاقه يُشكل صعوبة لأبناء شعبنا".

وأشار إلى أن "هيئة المعابر بالوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال فتح المعبر في الأيام الأربعة الماضية، من أجل تسهيل مغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين".

وأضاف: "قبل فتح معبر رفح هذا الأسبوع كان لدينا 7 آلاف حالة مسجلة للسفر، وهذا العدد قابل للزيادة؛ نظرا للحاجة المستمرة لدى المواطنين للسفر".

وأوضح أن أكثر من 4200 مسافراً غادروا عبر معبر رفح خلال الأيام الأربعة الماضية، مقابل وصول أكثر من 1600 عائد حتى الآن، وما زال المعبر يعمل في اتجاه الوصول حتى ساعات مساء الخميس، ثم سيعاد إغلاق صباح الجمعة.

ومنذ بدء أزمة جائحة، كورونا في مارس/آذار الماضي، قررت السلطات المصرية، بالتوافق مع حركة حماس، إغلاق المعبر، لكنها تفتحه بين الفينة والأخرى، لمرور الحالات الإنسانية.
مصدر : وكالات
رقم : 914421
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