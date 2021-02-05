بايدن: ديبلوماسيتنا عادت وسنبني تحالفاتنا الدولية من جديد

وقال بايدن برفقة نائبة الرئيس كامالا هاريس إن "أمريكا عادت والدبلوماسية عادت. أنتم محور كل ما أنوي القيام به".



وتابع الرئيس الامريكي:"سياستنا الخارجية تستند الى تقديم مصالح الامريكيين ومعاملة الجميع بكرامة.



وقال ايضا إن "السنوات الأخيرة كانت صعبة للغاية ووزير الخارجية (أنطوني بلينكين) يمتلك الدراية للتعامل معها".



ورأى بايدن أن "طواقم وزارة الخارجية يتميزون بمهارة وخبرة عالية، إنهم وجه الولايات المتحدة وصورتها في الخارج. ورسالتي الأساسية لموظفي الخارجية أن قوة الولايات المتحدة تعتمد على قوتكم، إن الولايات المتحدة عائدة، والدبلوماسية كذلك".



ووعد "بإعادة بناء تحالفاتنا والانخراط مع العالم للتصدي للتحديات الجسيمة"، لافتاً إلى أن "سياستنا الخارجية تعتمد على إيلاء مصالح الأميركيين بالدرجة الأساس. أمامنا عمل طويل، وعلينا بناء الكثير، وسيتم دعمكم لنشر التعددية والتنوع".



وأردف الرئيس الأميركي أن "التحالفات الأميركية هي أقوى الأصول بالنسبة إلينا".



كما أضاف ، "أقول للعالم إن الولايات المتحدة قد عادت وسوف ننخرط في السياسة الخارجية"، قائلاً "الولايات المتحدة ستواجه الديكتاتورية".



وقال بايدن "سنعمل على وضع حد للحرب على اليمن، قائلاً "طلبت من فريقي المختص للشرق الأوسط العمل لوقف إطلاق النار".



وشدد الرئيس الاميركي على أنه "يجب أن تتوقف الحرب على اليمن، مضيفاً "ونحن نوقف كل دعمنا للعمليات الهجومية هناك".



ورأى أنه "يجب أن تكون القيادة الأميركية في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية والصين وروسيا ومختلف التحديات"، معتبراً "لا يمكن للقوة أن تمحو نتيجة الانتخابات في ميانمار".



وكشف قائلاً "أكدت لبوتين أن تراخي الولايات المتحدة تجاه الهجمات السيبرانية قد انتهى".