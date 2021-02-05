الحكيم يشدد على ضرورة تشريع قانون الناجيات من 'داعش'

وذكر بيان لمكتبه ان السيد عمار الحكيم جدد خلال لقائه الكاتب والناشط المدني الايزيدي الاستاذ ميرزا دينايي "التأكيد على أن المكونات العراقية إضافة نوعية للمجتمع العراقي وقلنا إن الايزيديين في العراق مكون لا يقاس بحجمه إنما بأثره في خلق حالة التنوع المجتمعي".



ودعا إلى "تعويض الايزيديين وباقي الناجين من داعش الإرهابي،" مشدداً على "ضرورة تشريع قانون الناجيات من داعش الإرهابي".



وأوضح السيد عمار الحكيم، أن "داعش حالة طارئة على المجتمع العراقي والتعايش بين المكونات هو السمة السائدة، مما يؤكد ضرورة معالجة مخلفات داعش بالحكمة والتنازل والعمل على إدامة التعايش".