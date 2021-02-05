الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 09:12

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن
وتعد هذه المعلومات الأحدث التي تؤكد اعتقال خالد باطرفي، بعد تكتم عن العملية منذ وقوعها، حيث تحفظت الأجهزة الأمنية اليمنية عن العملية، وكذلك القوات السعودية والقوات الأمريكية المتواجدتان في المهرة.

ووفقا لما نشرته سي إن إن بنسختها الإنجليزية لم تقدم الأمم المتحدة أي تفاصيل أخرى عن العملية أو مكان اعتقال باطرفي حاليا.

وكانت الأجهزة الأمنية في المهرة علقت حينها على عملية المداهمة التي اعتقل فيها باطرفي بأنها استهدفت عناصر إرهابية قدمت من عدة محافظات ولم تشر من قريب أو بعيد لاعتقال باطرفي، أو أيا من قيادات داعش أو القاعدة.

لكن موقع "تعقب الإرهاب" المختص في مجال دراسات الإرهاب والعلوم السياسية والعدالة الجنائية أكد حينها إن العملية العسكرية في المهرة هدفت لاعتقال أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خالد باطرفي، وأسفرت عن مقتل القائد العسكري في تنظيم القاعدة سعد العولقي.

وكانت تقارير تحدثت لاحقا أن قوات الأمن اليمنية تمكنت من اعتقال باطرفي ثم سلمته للقوات السعودية المتواجدة بالمهرة، وهي تفاصيل لم يؤكدها أي طرف رسمي حتى اللحظة.

وقالت سي إن إن إن تأكيد اعتقال باطرفي جاء في تقرير واسع النطاق قدم لمجلس الأمن من قبل مراقبي الأمم المتحدة الذين يتتبعون التهديد الإرهابي ، والذي حذر أيضا من احتمال حدوث زيادة في هجمات داعش الإرهابية مع تخفيف القيود المفروضة على "كوفيد-19".

ويعتبر التقرير القبض على باطرفي بأنه أشبه بمنجم الذهب نظرا لأهميته كقائد لتنظيم القاعدة في اليمن، معتبرا ذلك خسارة ونكسة جديدة ضمن النكسات التي لحقت بـ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وأضاف: تقرير الأمم المتحدة أنه "بالإضافة إلى خسائر القيادة، يعاني تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من تآكل في صفوفه بسبب الانشقاقات والفرار"، واضطر إلى التفرق من محافظة البيضاء بعد هزيمة عسكرية كبيرة.

وتولى باطرفي قيادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أوائل عام 2020 بعد مقتل سلفه قاسم الريمي في فبراير من العام 2020م.
مصدر : وكالات
رقم : 914427
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
5 شباط 2021
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
5 شباط 2021
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
5 شباط 2021
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
4 شباط 2021
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
4 شباط 2021
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
4 شباط 2021
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
3 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم