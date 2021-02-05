ميركل تدعو للحيطة والحذر من جائحة مشابهة لكورونا

وأضافت ميركل: "بعد أن نزيل الحجر المفروض ونلغي الإجراءات التقيدية، خطوة بخطوة، لدينا الكثير لنفعله، وعلينا أن نرى ونبحث أين يجب المساعدة. سيتعين علينا التفكير في احتمالية حدوث مثل هذه المواقف (جائحة كورونا)، آمل ألا تكرر نفسها، لكننا لا نعرف ما إذا ستكون هناك مشكلة أخرى ستظهر في غضون عامين. نحن بحاجة إلى عمل الكثير، التعليم عبر الإنترنت، والمزيد من الاقتراحات من خلال مؤتمرات الفيديو والاجتماعات، وتقديم المساعدة".



كما أشارت المستشارة إلى أنه "لا يزال يتعين علينا التعايش مع الفيروس لفترة طويلة"، منوهة بأنه فقط بعد بدء التطعيم الشامل ضد الفيروس سيكون من الممكن التحدث عن بعض التحسن في الوضع.



وتابعت قائلة: "في الخريف، في نهاية الصيف، سيتحسن الوضع بشكل ملحوظ. لكننا لا نعرف عدد المرات التي سيتحور فيها هذا الفيروس. من الممكن أن يختفي تماما، لكن نتيجة الطفرات، كما هو الحال مع لقاحات الإنفلونزا، سنحصل على لقاحات جديدة. نحن لا نعرف.. لكن الوضع سيعود الى طبيعته بشكل كبير بعد تلقيح معظمنا".



وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت تمديد الإجراءات التقييدية الصارمة في البلاد فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا حتى 14 فبراير، بعد أن تم فرض إغلاق محدود على مستوى البلاد في ألمانيا في 2 نوفمبر من العام الماضي.