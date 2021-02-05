حملة أمنية واسعة تسفر عن اعتقال 14 بحرينيا

ولم يعلم بعد أسباب الحملة الأمنية التي بدأت ،فجر امس الخميس، على مقربة من الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير الشعبية، فيما أظهرت صور بثت في وسائل التواصل الاجتماعي آثار المداهمات التي تمت من قبل القوات الأمنية.



وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن السلطات اعتقلت كلاً من "علاء حميد السميع، محمود عبدالعزيز، سيد حسين أمين، محمد حميد، سيد محمد جاسم، عبدالله كريمي، علي مهدي، أحمد مهدي، حسن الصوفي، علي حنتوش، حسن البرشم، حسن المشيمع، حسن علي إبراهيم ومحمد مهدي".



وتقوم السلطات بشكل مستمر منذ العام 2011 بحملة مداهمات غير قانونية تسفر عن اعتقال عشرات المواطنين، يتم إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه تكون أساساً لمحاكمتهم لاحقاً، وفق ما تؤكد منظمات حقوقية.