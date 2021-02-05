خالد بن سلمان يعلق على قرار بايدن بشان اليمن

وزعم خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مساء الخميس بان المملكة مستمرة في دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.



وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات أخرى باللغة الإنجليزية بان المملكة تفخر بكونها الداعم الأول لليمن من خلال المساعدات الإنسانية وغيرها. بحسب زعمه.



وادعى بان السعودية لم تدخر جهدا في إيجاد حل سياسي مستدام للصراع، بما في ذلك مبادرة مجلس التعاون ومحادثات الكويت والعديد من محادثات السلام الأخرى التي توسطت فيها الأمم المتحدة.



كما اعرب خالد بن سلمان عن ترحيب بلاده بالتزام الرئيس بايدن المعلن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات.



وتسببت السعودية في اكبر ماساة انسانية في اليمن البلد العربي الذي لم يدخر السعوديون جهدا في القاء آلاف القنابل على رؤوس ابنائه والتسبب باكبر كارثة انسانية نتيجة الحصار الذي فرضوه على الاهالي هناك، وهي التي منعت اليمنيين من خلال تدخلاتها التوصل الى صيغة للسلام فيما بينهم.