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الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 16:03

أثينا تتهم انقرة باختراق مجالها الجوي بطائرات تجسسية

أثينا تتهم انقرة باختراق مجالها الجوي بطائرات تجسسية
وقالت مصادر صحفية يونانية إن 4 طائرات تجسسية تركية من نوع "سي آن 235" حلقت 31 مرة في الأجواء اليونانية في الوقت الذي كانت فيه 4 طائرات مقاتلة فرنسية من نوع "رافال" تشارك في تمارين "سكايروس 2021" في بحر إيجه.

وانتهكت الطائرات التركية 4 مرات قواعد الطيران المحددة في القوانين الدولية في هذا المجال، حسب صحيفة "غريك سيتي تايمز". ونقلت الصحيفة عن القوات المسلحة اليونانية تأكيدها أن الانتهاكات وقعت في شمال شرق بحر إيجه وفي وسطه وجنوب شرقه، وأن جميع الاختراقات قد تم رصدها وتسجيلها بمقتضى ما ينص عليه القانون الدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 914479
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