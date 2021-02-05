لافروف وبوريل: الاتحاد الأوروبي وروسيا يعتزمان العمل سويا

وقال بوريل أمام نظيره الروسي سيرغي لافروف "من المؤكد أن علاقاتنا متوترة بشدة وقضية نافالني (جعلتها) في أدنى مستوياتها".



من جانبه أبدى الوزير الروسي استعداده "لمناقشة أي موضوع كان" من دون لفظ اسم المعارض، محملاً الاتحاد الأوروبي مسؤولية التوتر القائم.



وقال لافروف "مشكلتنا الأساسية هي أن العلاقات ليست في مستواها الطبيعي بين روسيا والاتحاد الأوروبي، إنه وضع غير صحي لا يخدم أحداً" متمنياً أن تكون المحادثة "صريحة ومفصّلة" مع بوريل.



وسبق أن وصفت روسيا الانتقادات الأوروبية المنددة بالملاحقات بحقّ نافالني في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخل".