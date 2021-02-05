باکستان تطلق سراح 17 بحارا ايرانيا

وأفادت القنصلية الايرانية في مدينة كراجي الباكستانية أن البحارة الايرانيين كانوا معتقلين في سجن كراجي، وانهم عادوا الى البلاد بعد اطلاق سراحهم.



واشارت القنصلية الى أن السلطات الباكستانية اعتقلت هؤلاء البحارة قبل نحو 4 اشهر بتهمة انتهاك المياه الباكستانية، كما اشارت الى أن السلطات الباكستانية اطلقت حتى الان 101 بحار ايراني، كانوا معتقلين بنفس الاتهام.



يذكر ان هؤلاء البحارة وغيرهم من البحارة الايرانيين يعملون في مجال صيد الأسماك، وغالبا ما يضلون الطرق، وطالما نبهت السلطات الايرانية الصياديين الى ضرورة توخي الحذر في انتهاك المياه الاقليمية لسائر الدول.