أمطار متوقعة فوق عدد من المناطق السورية

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة لهطل أمطار متفرقة وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة ليميل الجو بعد الظهر والمساء للاستقرار محذرة من تشكل الضباب ليلاً في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.



وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غداً ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في معظم المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مائلاً للبرودة ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجبلية والجنوبية والوسطى وغوطة دمشق وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.