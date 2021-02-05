بعيدي نجاد: عملية توفير اللقاح في البلاد تمضي بشكل جيد

وكتب بعيدي نجاد على حسابه الشخصي في موقع تلغرام: إن ثلاثة لقاحات محلية الصنع تجتاز مراحل الاختبارات البشرية النهائية ومن ثم ستدخل مرحلة الإنتاج الوفير.



واضاف: انه فضلا عن ذلك فقد اشترت ايران 4 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي (لقاح جيد وفعال للغاية).



وتابع: إن الشحنة الأولى من اللقاح المستورد قد وصلت إلى البلاد أمس الخميس، فضلا عن شراء 4200000 جرعة لقاح أخرى من شركة أسترازنيكا وسيتم شحنها إلى البلاد قريبا.



وأكد أن مواجهة جائحة كورونا بحاجة الى حركة عالمية شاملة موضحاً، ان القضية التي تؤكد عليها منظمة الصحة العالمية هي ان الجائحة لا تميز بين الفقراء والأثرياء ويجب على الجميع المشاركة الفاعلة في المكافحة.