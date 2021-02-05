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الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 18:02

تسجيل 7168 إصابة جديدة بكورونا بالأراضي المحتلة

تسجيل 7168 إصابة جديدة بكورونا بالأراضي المحتلة
وقالت الصحة في بيان لها، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 679149؛ منها 5019 حالة وفاة.

وأضافت أن 1094 من مجمل الإصابات في حالة صعبة، و326 مصاباً موصولون على أجهزة تنفس.

وأوضحت أن عدد الإصابات النشطة بلغ 84060.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن 3160 جنديا "إسرائيليا"، مصابون حاليا، بفيروس كورونا.

وقال في تصريح ، إن 14664 جنديا في الحجر الصحي المنزلي.

ولم يوضح جيش الاحتلال عدد الجنود، الذين أصيبوا بالفيروس، منذ ظهور الوباء مطلع العام الماضي.

وأعلنت حكومة الإحتلال، الجمعة، تمديد إجراءات الإغلاق حتى صباح يوم الأحد المقبل بسبب استمرار الارتفاع بالإصابات بالفيروس.
مصدر : وكالات
رقم : 914499
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