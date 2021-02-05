مقتل عشرة عناصر موالية للحكومة الأفغانية في هجوم لطالبان

ويندرج هذا الهجوم ضمن عدة هجمات جرت في البلاد التي شهدت في الأشهر الأخيرة تجددا للعنف، فيما تجري المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية.



وأدى الهجوم إلى اندلاع "معركة عنيفة" أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر في صفوف القوات الحكومية، وفق ما أكد عبد الستار ميرزاكوال، حاكم ولاية قندوز التي وقع فيها الهجوم.



وتحدث عضو مجلس المحافظة عمرو الدين والي عن مقتل 15 عنصرا في صفوف القوات الحكومية. ولم تعلق طالبان على الهجوم.



وتشهد الولاية بانتظام اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة طالبان التي تسعى إلى الاستيلاء على مدينة قندوز الاستراتيجية، القريبة من الحدود مع طاجيكستان. وكانت جماعة طالبان قد سيطرت عليها بالفعل مرتين، في أيلول/سبتمبر 2015 وبعد عام.



أعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، من جانبه، أنه ينوي مراجعة الاتفاق الموقع العام الماضي بين الولايات المتحدة وطالبان، متهمًا طالبان بعدم التراجع عن أعمال العنف أو قطع الروابط مع تنظيم القاعدة كما نص عليه الاتفاق.