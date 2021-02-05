الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 18:16

مقتل عشرة عناصر موالية للحكومة الأفغانية في هجوم لطالبان

مقتل عشرة عناصر موالية للحكومة الأفغانية في هجوم لطالبان
ويندرج هذا الهجوم ضمن عدة هجمات جرت في البلاد التي شهدت في الأشهر الأخيرة تجددا للعنف، فيما تجري المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية.

وأدى الهجوم إلى اندلاع "معركة عنيفة" أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر في صفوف القوات الحكومية، وفق ما أكد عبد الستار ميرزاكوال، حاكم ولاية قندوز التي وقع فيها الهجوم.

وتحدث عضو مجلس المحافظة عمرو الدين والي عن مقتل 15 عنصرا في صفوف القوات الحكومية. ولم تعلق طالبان على الهجوم.

وتشهد الولاية بانتظام اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة طالبان التي تسعى إلى الاستيلاء على مدينة قندوز الاستراتيجية، القريبة من الحدود مع طاجيكستان. وكانت جماعة طالبان قد سيطرت عليها بالفعل مرتين، في أيلول/سبتمبر 2015 وبعد عام.

أعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، من جانبه، أنه ينوي مراجعة الاتفاق الموقع العام الماضي بين الولايات المتحدة وطالبان، متهمًا طالبان بعدم التراجع عن أعمال العنف أو قطع الروابط مع تنظيم القاعدة كما نص عليه الاتفاق.
مصدر : وكالات
رقم : 914502
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
5 شباط 2021
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
5 شباط 2021
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
5 شباط 2021
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
4 شباط 2021
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
4 شباط 2021
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
4 شباط 2021
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
3 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم