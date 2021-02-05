الإتحاد الأوروبي: نتوقع من أميركا أن تعيد النظر بشأن كوبا

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: "يرفض الاتحاد الأوروبي الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة. وقد عبرنا عن هذا الموقف للإدارة الجديدة للولايات المتحدة. وأعتقد أنه لا يوجد شيء آخر يمكن قوله. ونتوقع أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في موقفها بشأن كوبا، وسنواصل العمل في إطار حوارنا السياسي والتعاون في عدد من القضايا".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج وزير الداخلية الكوبي، لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، في قائمة العقوبات بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان".



وسبق للولايات المتحدة أن أعادت إدراج كوبا على القائمة الأميركية "للدول الراعية للإرهاب"، متهمة كوبا بإيواء المتمردين اليساريين الكولومبيين من جماعة "جيش التحرير الوطني".



ووصفت الخارجية الكوبية قرار إعادة كوبا إلى قائمة الإرهاب الأميركية بأنها خطوة "وقحة"، متهمة واشنطن "بسلوك الانتهازية السياسية".