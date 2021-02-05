بكين تطلب من سفينة حربية أميركية مغادرة منطقة متنازع عليها

وتقول بكين إن لها سيادة على معظم جزر بحر الصين الجنوبي وتشكو من العمليات الأميركية في المنطقة التي تشكّل ساحة تجاذب مع واشنطن.



وقال الجيش الصيني إن السفينة الأميركية "يو إس إس جون مكاين" الحربية "دخلت إلى المياه الإقليمية لجزر شيشا بدون إذن"، في إشارة إلى الجزر المعروفة باسم جزر باراسيل وهي عبارة عن أرخبيل جزر مرجانية صغيرة.



وأضاف الجيش في بيان مقتضب "راقبت القوات البحرية والجوية الوضع من كثب وأصدرت أمراً (للسفينة الأميركية) بمغادرة المنطقة"، منددةً "بخرق" الولايات المتحدة "السيادة الصينية بشكل خطير" و"تهديدها للسلم الإقليمي".



ونددت بكين الخميس بعبور هذه السفينة في المنفذ البحري الذي يفصل تايوان عن الصين القارية.



وغالباً ما تعبر السفن الأميركية هذا المضيق في خطوة تثير غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.