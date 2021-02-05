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الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 18:44

أردوغان ينتقد ماكرون: يبدو أنه لم يتعلم

أردوغان ينتقد ماكرون: يبدو أنه لم يتعلم
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال أردوغان معلقا على دعوة ماكرون سحب تركيا جنودها من ليبيا: "يبدو أنه لم يتعلم هذا الأمر، وتعلمه يتطلب الكثير من الوقت".

وشهدت الأشهر الماضية توترا بين فرنسا وتركيا ظهرت في تصريحات متبادلة بلهجة حادة بين رئيسي البلدين.

كما انتقد أردوغان "إدانة" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأحداث جامعة البوسفور، الأخيرة.

وأضاف أردوغان: "أقول للولايات المتحدة ألا تخجلون باسم الديمقراطية مما حدث عندكم قبيل الانتخابات؟".

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في تصريحات نقلها حساب الخارجية الأمريكية عبر "تويتر": "بشأن المظاهرات السلمية في تركيا، فحرية التعبير، وحتى الأحاديث التي قد يجدها بعضهم غير مريحة، هي عنصر حاسم في فاعلية وحيوية الديمقراطية التي ينبغي حمايتها".

وكانت الخارجية التركية قد أصدرت بيانا، اليوم الخميس، قالت فيه إن الاحتجاجات، التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" التركية على خلفية تغيير رئيس الجامعة بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شأن داخلي ولا يحق لأي طرف التدخل فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 914507
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