الجيش السوري يطيح بـ 7 مسلحين وسط سوريا

وأفادت مصادر اعلامية محلية في الشمال السوري عن استهداف قوات الجيش السوري بصاروخٍ كورنيت موجّهٍ سيارةً كانت تنقل عدداً من قوات المعارضة في خربة الناقوس غرب حماة، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر وإصابة نحو 10 آخرين.