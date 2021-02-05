صفعة امريكية للسعودية بوقف الدعم للعدوان على اليمن

وضرورة انهاء الحرب في اليمن ووضع حد لها، وتعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا أميركيا إلى اليمن.



وقال جو بايدن: "نعزز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية. هذه الحرب يجب أن تنتهي. وتأكيدا على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن".



بايدن اعلن صراحة ان الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحمل الغياب عن الساحة الدولية. واضاف ان واشنطن يجب أن نرتقي لمواجهة التحديات في العالم والعمل المشترك مع الدول الأخرى.



وفي هذا الصدد فقد رد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف الحرب على اليمن، بالقول إن ‌‌‌‌‌‌‌‏”أي تحرك لا يحقق نتائج على الأرض بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان نعتبره شكلي ولا يلتفت إليه”.



وأضاف محمد علي الحوثي، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، “لسنا ممن تخدعه التصريحات كيف ما كانت”.



وبدوره أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ، الخميس، أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار .



وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر : البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن هو وقف العدوان ورفع الحصار .



وأكد عبدالسلام أن خيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز..



وجدد التأكيد على أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار.



وفيما يتعلق بصواريخ اليمن فقال عبدالسلام: صواريخ اليمن للدفاع عن اليمن وتوقفها بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل وشامل.