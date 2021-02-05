الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 19:50

12 غارة على الجوف وصعدة وتسجيل 150 خرقا في الحديدة

12 غارة على الجوف وصعدة وتسجيل 150 خرقا في الحديدة
واكد مصدر أمني أن طيران العدوان شن 8 غارات جوية على منطقة الظهرة في مديرية خب والشعف بالجوف، و 4 غارات على مديرية الظاهر بصعدة.

وأضاف المصدر أن الجيش السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا بصعدة بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى استشهاد أحد المواطنين.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 150 خرقاً لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و غارتين لطيران تجسسي على كيلو16والدريهمي.

وأضاف المصدر أنه من بين خروق العدوان، تحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والمدينة وكيلو16والتحيتا وحيس والفازة، و31 خرقا بقصف مدفعي لعدد 431 قذيفة و108 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.
رقم : 914519
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
5 شباط 2021
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
5 شباط 2021
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
5 شباط 2021
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
4 شباط 2021
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
4 شباط 2021
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
4 شباط 2021
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
3 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم