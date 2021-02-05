ماكرون وميركل يدينان طرد روسيا دبلوماسيين أوروبيين

وأعلن الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي الألماني بمشاركة أنغيلا ميركل "في قضية نافالني، أدين بأشد العبارات ما حصل من البداية حتى النهاية (...) من التسميم إلى الإدانة واليوم طرد الدبلوماسيين الألماني والبولندي والسويدي، الذي قررته روسيا".



واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة أن طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين على خلفية قضية نافالني خطوة "غير مبررة".



وحذر من جهته في بيان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنه "ما لم تعد روسيا النظر بهذا الاجراء، فهو لن يمرّ دون ردّ".



وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن دبلوماسيي السويد وبولندا وألمانيا الذين شاركوا في تظاهرات غير مرخصة أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة الأراضي الروسية في أقرب وقت.