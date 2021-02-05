حماس: تصريحات 'عباس' مشينة ومعيبة بحق الأسرى

واعتبر قاسم خلال تصريح له عبر "تويتر"، أن تصر يحات منصور عباس هي تصريحات مشينة ومعيبة وتعكس انحداراً قيمياً واخلاقياً.



وقال: "تمثل هذه التصريحات تبنّي لرواية الاحتلال وتساوق مع خطاب نتنياهو ضد أسرانا الأبطال الذين ناضلوا من أجل حرية شعبهم".

