بكين ترد على ماكرون: اللقاحات الصينية فعالة وآمنة

وقال وانغ وينبن، الناطق باسم الخارجية الصينية، إن "الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لسلامة وفعالية اللقاحات ضد كورونا"، مضيفا أنه "بناء على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، من الواضح أن اللقاحات الصينية فعالة وآمنة".



وتابع ردا على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها ماكرون الخميس، أنه "يجب على المجموعة الدولية أن تتحد بدلا من التصادم حول مسألة اللقاحات".



وكان الرئيس الفرنسي اعتبر، أمس الخميس، أن بكين استخدمت "دبلوماسية اللقاح" لدى دول نامية عديدة، لكن دون تقديم معلومات شفافة حول فعالية هذه المنتجات، على حد قولة



وقال: "هذا يعني أنه، على المديين المتوسط والطويل، من شبه المؤكد أنه إذا لم يكن هذا اللقاح مناسبا فإنه سيسهل ظهور نسخ متحورة جديدة ولن يؤدي إطلاقا إلى إصلاح الوضع في هذه الدول".