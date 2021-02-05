?>?> ماكرون: روسيا هي أوروبا ومصلحتنا اجراء حوار مستمر - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 22:04

ماكرون: روسيا هي أوروبا ومصلحتنا اجراء حوار مستمر

ماكرون: روسيا هي أوروبا ومصلحتنا اجراء حوار مستمر
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الفرنسي الألماني المشترك للدفاع والأمن: "قلت إن لدينا تاريخًا مشتركًا وجغرافيا مشتركة مع روسيا. روسيا هي أوروبا. ومصلحتنا هي إجراء حوار مستمر، وهو ما نقوم به - السيدة المستشارة (الألمانية أنغيلا ميركل) وأنا - معًا وبشكل منفصل. وأعتقد أنه من المهم مواصلة القيام بذلك".

وشدد ماكرون على أن: "هناك أشياء نتفق عليها، وهناك أشياء لدينا خلافات حولها. لكنني أعتقد أنه لن يكون هناك سلام وأمن واستقرار في القارة الأوروبية، إذا لم نجر مفاوضات مطلبية مع روسيا".

هذا وكان ماكرون، قد أشار في وقت سابق، خلال خطاب نظمه المجلس الأطلسي، إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي وروسيا أيضا إجراء حوار حول مراقبة التسلح، حتى لا يكون هذا موضوع نقاش بين الولايات المتحدة وروسيا فقط.
مصدر : وكالات
رقم : 914548
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
5 شباط 2021
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
5 شباط 2021
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
5 شباط 2021
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
4 شباط 2021
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
4 شباط 2021
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
4 شباط 2021
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
3 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم