?>?> مطالبات بإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن - اسلام تايمز
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الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 22:19

مطالبات بإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن

مطالبات بإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها مساء امس الخميس باللغة الإنجليزية عبر "تويتر": "الإمارات العربية المتحدة أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر العام الماضي".

وأضاف قرقاش: "في حرصها على رؤية انتهاء الحرب، دعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات سلام متعددة. لا تزال الإمارات منذ البداية من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني"، بحسب زعمه.

وتأتي تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لتحالف العدوان السعودي في اليمن.

وفي سياق متصل فقد طالب مسؤول يمني في الحكومة المستقيلة الجمعة، الإمارات بوقف تسليح المليشيات في الجنوب، نافيا تصريحات وزير الشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أكد فيها إنهاء بلاده وجودها العسكري في اليمن.

وقال وكيل وزارة الإعلام بالحكومة اليمنية المستقيلة محمد قيزان، عبر "تويتر"؛ إن "العالم قرية صغيرة بفضل وسائل الإعلام، والجميع يعرف أنكم (في إشارة للإمارات) مازلتم في ‎اليمن".

وأضاف: "اسحبوا جنودكم من ‎سقطرى (جنوب شرق)، ‎وبلحاف (في محافظة شبوة /جنوب)، ‎وميون (جزيرة /غرب)، وأوقفوا تسليح المليشيات".

وتعد الإمارات الشريك البارز في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، منذ آذار/ مارس 2015.

وللعام السابع يشهد اليمن حربا، تقول الأمم المتحدة؛ إنها أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

يذكر ان الامارات قد اعلنت مرارا انسحابها من تحالف العدوان لكنها تدعم بالمال والسلاح الجماعات الموالية لها هناك ولم تثبت حتى الآن خروج قواتها بالكامل من جنوب اليمن.

 
رقم : 914555
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