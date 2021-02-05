الجيش السوري يؤمن الطريق السريع 'دير الزور- تدمر'

فعلى مدار الساعة، تقوم دوريات من قوات الجيش السوري، باستمرار بتدمير العديد من المكامن والآليات للمجموعات الإرهابية المتبقية. وفقا لما أعلنت عنه وكالة "سانا" السورية.



ومن المعروف أن مدرعة الدفع الرباعي "كاماز ZPU-4" الروسية المضادة للطائرات، مزودة بمدافع رشاشة KPV 14.5 ملم، وهي قادرة على تدمير أهداف مختلفة على مسافة تصل إلى 2000 متر، ويبلغ الحد الأقصى لمعدل إطلاق النار 2200 طلقة في الدقيقة. حسبما نشرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".



فعلى مدار الساعة، تقوم دوريات من قوات الجيش السوري، باستمرار بتدمير العديد من المكامن والآليات للمجموعات الإرهابية المتبقية. وفقا لما أعلنت عنه وكالة "سانا" السورية.



ومن المعروف أن مدرعة الدفع الرباعي "كاماز ZPU-4" الروسية المضادة للطائرات، مزودة بمدافع رشاشة KPV 14.5 ملم، وهي قادرة على تدمير أهداف مختلفة على مسافة تصل إلى 2000 متر، ويبلغ الحد الأقصى لمعدل إطلاق النار 2200 طلقة في الدقيقة. حسبما نشرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".