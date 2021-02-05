?>?> معلومات خطيرة تُكشف لاول مرة عن سبب اغتيال خاشقجي - اسلام تايمز
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الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 22:51

معلومات خطيرة تُكشف لاول مرة عن سبب اغتيال خاشقجي

معلومات خطيرة تُكشف لاول مرة عن سبب اغتيال خاشقجي
وكشف د. فوزي عن السبب الحقيقي لاستدراج خاشقجي والذي لم يرد ذكره في الفيلم ثم يتحفظ على تلميع شخصية وضاح خنفر في الفيلم دون سبب واغفال ذكر اصدقاء اخرين لجمال ومنهم رجال اعمال من قطر ربما كانوا اكثر احاطة بظروف جمال في تركيا.

وقال د. فوزي عن السبب الحقيقي الذي كشفه له السياسي المصري أيمن نور ان جمال ايقظه ذات ليلة فزعاً من أمر ألّم به فبادر الى ايمن نور لإخباره بما حصل معه .

وقال د. فوزي انه عند تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد اجتمع عدد من الأمراء الكبار في السعودية و قرروا الإحتجاج على هذا التنصيب من خلال ابلاغ السلطات الأمريكية -البيت الأبيض- عدم موافقتهم ان يكون محمد بن سلمان ولياً للعهد وملك قادم لأنه ولد لا يصلح.

وفعلاً كتبوا عريضة بأسمائهم وصفاتهم الرسمية وبعثوا بها لجمال خاشقجي, لم يسلموها للسفير فجمال كان مقيماً بواشنطن و تربطه صلات عديدة كصحفي في الواشنطن بوست وله صلات بالبيت الأبيض وكان يستطيع الذهاب للبيت الأبيض و تسليم العريضة و هذا ما حصل.

علم خاشقجي أن ابن سلمان عرف بدوره في ما يخطط له الأمراء .. جمال أوصل الرسالة للبيت الأبيض والتي وضع كوشنر يده عليها وطار بها من ساعته بطائرة خاصة إلى الرياض وسلم ابن سلمان العريضة و فيها أسماء الأمراء المعترضين على تنصيبه ولياً للعهد والذين يحاولون ترتيب انقلاب عليه.

ما كان من ابن سلمان إلا ان اجتمع بوالده الملك و خرجوا سوياً بقضية اعتقالات الأمراء في فندق الريتز كارلتون التي أُشييع وقتها انها تتعلق بتهم الفساد المالي.

وأشار د. فوزي إلى أن اعتقالات الريتز لم تكن بسبب فساد الأمراء والدليل أن الأمير بندر لم يُعتقل, ولو كان الهدف محاربة الفاسدين فأول أمير كان سيثعتقل هو بندر ابن خيزرانة واخوانه ابناء سلطان ابطال صفقة اليمامة الشهيرة, فضيحة اليمامة والرشاوى بمئات الملايين.

عصفورين بحجر واحد

كان هدف ابن سلمان من الحملة تصفية الأمراء الذين أرادوا عزله باتهامهم بالفساد لكسب الشارع السعودي بأنه يحارب الفساد وتم اعتقالهم.. الأمراء تم استدراجهم فالوليد بن طلال مثلاً تم الإتصال به بدعوى ان الملك يريد رؤيته, وعبدالعزيز بن فهد تم استدراجه بدعوى ان الملك يريد اداء العمرة ويرغب في مرافقته, ومن كان منهم خارج المملكة تم استدراجه بنفس الطريقة ولم يعتقلوا الأكثر فساداً وهو بندر الذي كان فساده يزكم الأنوف بالإضافة الى ان ابن سلمان ووالده هم اكبر الفاسدين.

واصاف د. فوزي قائلاً: من ضمن الناس الذين وردت اسماؤهم في القوائم التي سلمها كوشنر لإبن سلمان كان جمال خاشقجي الذي سلمه كوشنر على طبق من ذهب , وكان هذا هو السبب الرئيسي الذي من اجله انشأ ابن سلمان فرقة اغتيالات وطيارتين.

وكان من المفترض ان يُطرح هذا الأمر في فيلم المنشق لانه يعطي خلفية مهمة جداً لعملية الإستدراج والقتل لأن المشاهد العادي لا يمكن ان يقتنع ان النظام السعودي يمكن ان يوظف فريق اغتيالات لأجل ان جمال دعم عمر بن عبدالعزيز بمبلغ 5000 الاف دولار كما ورد في الفيلم.

الخلاصة ان الأوامر صدرت بقتل جمال خاشقجي لدوره في الإنقلاب المحتمل, ولو كانت هناك ادارة محترمة في البيت الأبيض ليس كترامب وزوج ابنته لكان ساكن البيت الأبيض نطر للعريضة بأهمية وخاصة أن من ارسلوا الرسائل أمراء لهم وزنهم وعلاقاتهم بالبيت الأبيض وكان يمكن فعلاً لهذا الأمر أن يُغيّر من ولاية العهد, لكن خطأ الأمراء كان في اعتقادهم ان ترامب يعوّل عليه ولم يدركوا أن ساكن البيت الأبيض وزوج ابنته عصابة من النصّابين ولو كان بمقدور ابن سلمان ان يستدرج ايمن نور لفعل ولكن عاقبه بانشاء قناة الشرق بنفس لوغو قناة ايمن نور.

وأضاف: قبل ان يصطدم خاشقجي بأل سعود كتب تغريدة على حسابه بتويتر ذكر فيها اسم ايمن نور, مما دعا سعود القحطاني للإتصال بأيمن نور و معاتبته .. وبعدها بـ 24 ساعة نشر جمال خاشقجي تدوينة جديدة ضمّنها صورة له مع ايمن نور قائلاً: هذا الرجل صديقي.

واعتُبرت هذه التدوينة في السعودية تحدٍّ لأوامر محمد بن سلمان وهذه التدوينة أكدها أيمن نور ايضاً.
مصدر : وكالات
رقم : 914558
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