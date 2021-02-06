الخارجية الروسية تكشف مواقع تمركز الارهابيين في سوريا

فقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أن الحرب ضد الإرهاب في الأراضي السورية مستمرة حتى القضاء عليه نهائياً.



وأوضح سيرومولوتوف في تصريح صحفي أن “الجيش العربي السوري يقوم بدعم من القوات الجوية الروسية بتنفيذ عمليات متفرقة في مكافحة الإرهاب في عدد من مناطق البلاد”، مشيراً إلى أنه “لم يكن لوباء كورونا أي تأثير كبير على هذه العمليات”.



وبين سيرومولوتوف أن “ممارسات الإرهابيين لا تزال مستمرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وكذلك في الجزيرة وفي منطقة وجود قوات الاحتلال الأمريكي حول التنف في الجنوب إضافة إلى استمرار هجمات إرهابيي تنظيم “داعش” في البادية السورية”.