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السبت 6 شباط 2021 ساعة 10:47

اليمن.. وقفات احتجاجية تدين جريمة اختطاف النساء في مأرب

اليمن.. وقفات احتجاجية تدين جريمة اختطاف النساء في مأرب
فشهدت مختلف مديريات محافظة الحديدة وقفات احتجاجية، تنديدا بجريمة اختطاف مرتزقة العدوان للنساء في محافظة مارب.

واعتبرت بيانات صادرة عن هذه الوقفات جريمة اختطاف النساء فضيحة وعيب أسود، لافتة إلى أن ما وصلت إليه الأمة اليوم من ذل وهوان هو بسبب هذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والأعراف من قبل من يتدثرون بالدين.

ونظم أبناء عزلة حمدة بمديرية ريدة في محافظة عمران، وقفة احتجاجية إدانة واستنكاراً لاختطاف مرتزقة العدوان لسبع نساء في محافظة مأرب واقتيادهن إلى جهة مجهولة.

وندد المشاركون في الوقفة بانتهاكات وجرائم تحالف العدوان والمرتزقة، وآخرها وفاة المواطنة صفاء خالد الأمير في سجون مرتزقة العدوان بمدينة مارب جراء التعذيب الجسدي والنفسي، الذي تعرضت له طيلة شهرين منذ اختطافها.

كما أُقيمت بمحافظة صنعاء عقب صلاة الجمعة وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم اختطاف المرتزقة للنساء بمحافظة مارب، أكد المشاركون فيها أن جريمة اختطاف النساء تكشف مستوى الانحطاط الأخلاقي لقوى العدوان ومرتزقتها وتجردهم من كل القيم الإنسانية.

واستنكر المشاركون في الوقفات إمعان تحالف العدوان ومرتزقته في ارتكاب الجرائم والانتهاكات واختطاف النساء، مؤكدين أن هذه الجريمة يكشف مستوى الانحطاط الأخلاقي لقوى العدوان ومرتزقتها وتجردهم من كل القيم الإنسانية.

من جهة أخرى، أُقيمت في مديريات محافظة ذمار وقفات عقب صلاة الجمعة للتنديد بجريمة اختطاف النساء في محافظة مأرب.

واستنكر المشاركون في الوقفات إقدام مرتزقة العدوان على ارتكاب هذه الجريمة التي تتنافى مع قيم وأعراف المجتمع اليمني، مؤكدين أن التعدي على المرأة سقوط أخلاقي وعيب أسود، وانتهاك سافر لحرمتها ومكانتها.

في سياق متصل، أكد مشائخ ووجهاء وأعيان مدينة حجة الاستجابة لنكف مشائخ مأرب الذي أعلنوه الخميس للأخذ بالثأر لشرف النساء المختطفات من قبل مرتزقة العدوان.

وأعلنوا في لقاء قبلي حاشد، الجمعة، النفير العام لرفد الجبهات بالمال والرجال ودعم الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وعلى وجه الخصوص جبهة مارب.

وأكد بيان صادر عن اللقاء أن قبائل حجة واليمن قاطبة، لا يمكن أن تسكت على مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع القيم وأعراف القبيلة اليمنية المتوارثة منذ آلاف السنين، معتبراً جريمة الاختطاف عيب أسود في العرف القبلي وانتهاك سافر لكل القيم والأعراف والقوانين المحلية والدولية.
مصدر : المسيرة
رقم : 914623
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