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السبت 6 شباط 2021 ساعة 10:52

التحذير من حصول فيضانات في العراق

التحذير من حصول فيضانات في العراق
وقال صادق عطية " نحذر في البداية من ان مدن الفرات الاوسط وضمنها النجف ستتلقى اعلى كميات امطار نهار اليوم السبت ولا يستبعد الفيضانات الداخلية مع اتخاذ الاحتياطات".

وبين ان "التوقعات لكافة المدن تشير الى استمرار هطول الامطار في مدن الفرات الاوسط، واستمرار فرص الامطار ايضا في السليمانية وكركوك وصلاح الدين وارببل وبغداد والرمادي وواسط وبادية الجنوب.

واما بالنسبة الى مدينتي البصرة وميسان ستشملها امطار خفيفة ، ومتوقع ان تبدأ فيها الامطار صباح السبت كما ستستمر حالة عدم الاستقرار والتحذيرات من غزارة الامطار في بعض الاماكن وخصوصا مدن الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وجنوب ديالى وشمال واسط.
ومن المتوقع ان تكون مدن نينوى والانبار ودهوك واربيل هي الاقل في كمية الامطار ..ويغلب عليها اجواء صافيه الى غائمة جزئيا.
مصدر : السومرية
رقم : 914624
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